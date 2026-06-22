Кирпичный завод в Азери простаивает, но его владелец сократил убытки
Владелец кирпичного завода в Азери, компания Wienerberger AS, в прошлом году сумел существенно сократить убытки, хотя выйти в плюс пока не удалось. Год предприятие завершило с чистым убытком в 41 тысячу евро.
Wienerberger открыла новый кирпичный завод в Азери, однако 31 августа 2023 года предприятие было остановлено. До открытия восточных рынков рассчитывать на возобновление его работы не приходится.
Foto: Indrek Susi
Выручка компании в 2025 году выросла на 4,5% и достигла 8,3 млн евро, однако по-прежнему остается значительно ниже показателей докризисных лет. При этом финансовые результаты заметно улучшились: чистый убыток сократился с 1,67 млн евро до 41 тысячи евро, а операционный убыток — с 1,31 млн до 31 тысячи евро.
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Компания Wienerberger, остановившая в прошлом году работу завода в Азери и уволившая 46 человек, сосредоточилась на продажах. Производство в Азери может не возобновиться до открытия восточного рынка, сообщил директор компании Маргус Пуусепп.