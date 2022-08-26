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26 августа 2022 в 7:12 Поделиться:









Китай нарастил ввоз золота из России более чем в 8 раз

Импорт золота из России в Китай в июле 2022 года достиг $108,8 млн — в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн). Фото: Shutterstock

После вступления в силу западного эмбарго на импорт российского золота Китай резко нарастил закупки этого металла в России. В июле страна ввезла российского золота на $109 млн – в 8,6 раза больше, чем в июне, следует из данных КНР, передает РБК.

Импорт золота из России в Китай в июле 2022 года достиг $108,8 млн – в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн), следует из данных Главного таможенного управления КНР. Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота (код 7108 внешнеторговой номенклатуры).

В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. Со стороны США запрет на новый импорт российского золота вступил в силу немедленно в конце июня. Великобритания ввела его в действие 21 июля. Евросоюз присоединился к запрету 21 июля, распространив его также на отходы золота, золотые монеты и ювелирные изделия с использованием золота. Также в начале августа эмбарго на импорт золота из России ввела Швейцария – крупнейший хаб по переработке этого драгоценного металла.

До февраля 2022 года российский экспорт золота в основном направлялся в Великобританию (лондонский золотой рынок) – $15,2 млрд за весь прошлый год, или 84% всех поставок. Около $1 млрд в 2021 году было отправлено напрямую в Швейцарию. По $320–340 млн российского золота принимали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германия, Италия и Индия. Китай в 2021 году импортировал российского золота на $237 млн.