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27 августа 2022 в 8:40 Поделиться:









Государство ожидает, что Elektrilevi останется частью Eesti Energia

Ранее Пентус-Розиманнус рассказала, что после отделения Elektrilevi от Eesti Energia можно объединить Elektrilevi и Elering. Фото: Andras Kralla

Хотя правительство готовит анализ относительно отделения сетевой компании Elektrilevi от Eesti Energia, государство ожидает, что Eesti Energia останется владельцем распределительной сети.

Согласно обновленным ожиданиям собственника, то есть государства, предприятие по-прежнему является владельцем распределительной сети, а это означает, что Eesti Energia по-прежнему будет владеть сетевым предприятием Elektrilevi, передает rus.err.ee.

Точно так же понимает обновленный документ и председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер: «Все эти анализы и спекуляции, касающиеся этого (отделения Elektrilevi - прим. ред.), сегодня не отражают ожидания владельца».

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус заявила в эфире программы "Uudis+", что план по отделению Elektrilevi от Eesti Energia не отложен, а первоначальный вариант анализа будет готов в ближайшее время: «Наверное, в конце октября или ноября я смогу отнести его в кабинет министров. Моя точка зрения заключается в том, что нужно выслушать мнения и изучить анализ, который должен учитывать все экономические причины и расчеты. На основании этого мы можем внести конкретные предложения».

Ранее Пентус-Розиманнус рассказала в интервью ERR, что после отделения Elektrilevi от Eesti Energia можно объединить Elektrilevi и Elering.