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    Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

    Годовой доход Турции увеличится до $200 млн. Сейчас страна зарабатывает на проливах $40 млн в год.Фото: Onur Dogman

    Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы согласно правам, предоставленным ей Конвенцией Монтре, пишут «РИА Новости» со ссылкой на газету Sabah.

    «Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году. С устранением 39-летней виктимизации годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов», – пишет издание.
    Также отмечается, что с вступлением в силу 7 октября 2022 года новых условий плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы увеличится в пять раз.
    Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
    Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

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