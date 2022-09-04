Йыхви просит правительство продлить сроки возведения футбольного холла и выделить больше средств
Появление футбольного холла в Йыхви откладывается. Иллюстративное фотоФото: Andras Kralla
Управа волости Йыхви попросит у правительства дополнительное финансирование на строительство футбольного холла — заложенных в бюджете 2,8 млн евро оказалось недостаточно.
Размер поступивших от подрядчиков ценовых предложений существенно превышают заложенные в бюджете средства, в этом признался «Северному побережью»
помощник старейшины Йыхвиской волости Арво Аллер. По его словам, ранее предполагалось, что управа выделит на футбольный холл около 1 млн евро, еще 1,5 согласилось предоставить правительство, при условии, что они будут потрачены до конца 2022.
Сегодня уже очевидно, что из-за повышения себестоимости строительства в Эстонии возвести спортивный объект за эти деньги нереально. В связи с этим волость обратиться в Министерство культуры с просьбой о дополнительном финансировании, а также о продлении сроков возведения футбольного холла.
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