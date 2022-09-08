Nordea: рост экономики Финляндии остановится в следующем году
Согласно прогнозу, в следующем году рост экономики Финляндии остановится. Фото: Shutterstock
Перспективы развития экономики омрачены высокой инфляцией, повышением процентных ставок, энергетическим кризисом и мерами китайских властей по борьбе с пандемией коронавируса, говорится в отчете банка Nordea.
Согласно прогнозу банка, ВВП Финляндии вырастет в этом году на 2,5%. В следующем году рост экономики остановится, передает Yle.
Перспективы развития экономики омрачены высокой инфляцией, повышением процентных ставок, энергетическим кризисом и мерами китайских властей по борьбе с пандемией коронавируса.
В то же время Nordea прогнозирует, что в Финляндии дела будут обстоять лучше, чем во многих других странах. Инвестиции в зеленую экономику и высокий уровень трудовой занятости улучшают перспективы развития экономики, говорится в отчете банка.
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