Поступления налогов указывают на охлаждение экономики

6 преимуществ людей пожилого возраста на рынке труда
На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.