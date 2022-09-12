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dv.ee

12 сентября 2022 в 10:43 Поделиться:









Поступления налогов указывают на охлаждение экономики

Международные перевозки уменьшились во втором квартале почти наполовину. Фото: Andras Kralla

Налогово-таможенному департаменту было уплачено в июле 1,05 млрд евро налогов, т.е. на 12,5% больше, чем годом ранее, за семь месяцев бюджет выполнен на 60,1%.

Как сообщает минфин, больше всего на уплату налога с оборота повлияла сильная экономическая активность, а также новый рекорд подорожания, сделавший потребителей более осторожными.