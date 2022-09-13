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13 сентября 2022 в 11:23 Поделиться:









Европейский суд: Эстония должна компенсировать автобусным операторам бесплатные поездки

Судебные разбирательства компании Lux Express Estonia AS с государством длятся уже более трех лет. Фото: Liis Treimann

8 сентября Европейский суд вынес решение, что действующий в Эстонии уже 20 лет закон, обязывающий автобусные компании бесплатно и без государственной компенсации перевозить людей с инвалидностью и дошкольников, незаконен и должен быть отменен. Об этом сообщила в пресс-релизе компания Lux Express, которая несколько лет вела спор с государством.

В июле 2019 года предприятие Lux Express Estonia AS обратилось в суд с иском против Эстонского государства, требуя признать противоречащим Конституции возложенное Законом об общественном транспорте обязательство бесплатно перевозить на коммерческих линиях детей дошкольного возраста и лиц с инвалидностью, не получая за это компенсации со стороны государства. Позднее с аналогичной жалобой в суд обратились еще три эстонских автобусных предприятия: MK Autobuss AS, Estonian Lines OÜ и Arilix OÜ.

В 2020 году рассматривавший дело Таллиннский административный суд обратился с запросом в Европейский суд и перед вынесением решения запросил оценку того, регулируется ли обязанность обеспечивать бесплатные поездки еще и законодательством Европейского Союза. Принятое на прошлой неделе решение Европейского суда является для Таллиннского административного суда обязательным.

Присяжный адвокат Sorainen Кадри Хяргинен добавила, что в настоящее время суд запрашивает Министерство экономики и коммуникаций (ответчика), какую позицию оно займет после публикации мнения Европейского суда в предварительном решении: «Суд ожидает позицию ответчика в течение 15 дней с момента вручения постановления».

По словам Карри Гинтера, партнера адвокатского бюро Sorainen, представляющего Lux Express и других эстонских автобусных операторов, государство до последнего момента утверждало, что имеет полное право принуждать перевозчиков возить людей в автобусах бесплатно: «Европейский суд заявил, что обязательство государства по выплате компенсаций действует еще с 1971 года»

По словам члена правления Lux Express Estonia AS Ингмара Рооса, важно подчеркнуть, что компания обратилась в суд не для того, чтобы выступить против людей с инвалидностью или дошкольников, или чтобы оспорить право государства предлагать им более выгодные условия по использованию общественного транспорта:

«Мы не согласны именно с несправедливой – а в свете решения Европейского суда и незаконной – системой, которая была выстроена государством. Перевозчикам, у которых государство закупает услугу по перевозкам на основании договоров об оказании публичных услуг, расход на перевозку обладающих правом на бесплатный проезд пассажиров возмещается исходя из цены за километр. Однако перевозчики, которые обслуживают линии, существующие за счет дохода с продаж билетов, должны обслуживать эти же группы пассажиров совершенно бесплатно. Это причиняет ущерб конкуренции между основанным на продаже билетов автобусным движением и услугой, финансируемой из государственного бюджета».