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Школьное питание под угрозой, поставщик предлагает выход

Baltic Restaurants Eesti AS предлагает услуги школьного питания по всей стране.Фото: Andras Kralla

Крупнейший в Эстонии поставщик школьного питания в связи с резким подорожанием сырья (в среднем на 50%) и расходов на электричество (на 300%) предлагает привязать дотации к индексу потребительских цен.

По словам руководителя Baltic Restaurants Ааро Лоде, при столь резком повышении цен очень сложно сохранить качество школьных обедов, поскольку поставщики питания должны гарантировать обещанную в тендерах цену и договоренности по меню. Во многих школах ежедневно требуется разнообразный выбор, т.е. три горячих, два супа и три салата.

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