    Латвия срочно укрепляет границу с Беларусью: пограничников отзывают из отпусков

    Государственная пограничная охрана Латвии сообщила о мобилизации дополнительных сил и запросила помощь армии, чтобы усилить границу страны с Беларусью, сообщает Meduza.io.

    Участок латвийско-белорусской границы в районе деревни Робежниеки в Краславском крае Латвии.Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix
    Погранохрана Латвии перестала предоставлять отпуска своим сотрудникам. Всех, кто был в отпусках, срочно вызвали на службу, передает Meduza.io.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме
Реализовано 65% объема Фонда справедливого перехода. Вырклаэв: это большая поддержка для Ида-Вирумаа
Инфляция в Великобритании упала
Эксперты: массовые сокращения захлестнут многие секторы экономики уже осенью
Эпицентр
Слишком смелый Кренгольм или слишком осторожная Нарва? Культурный квартал замер в нерешительности
На превращение заброшенной Старопрядильной фабрики Кренгольма в современное арт-пространство есть 30 млн евро, но нарвское горсобрание засомневалось, будет ли такой смелый проект окупаться, и запросило более подробные расчеты.
На превращение заброшенной Старопрядильной фабрики Кренгольма в современное арт-пространство есть 30 млн евро, но нарвское горсобрание засомневалось, будет ли такой смелый проект окупаться, и запросило более подробные расчеты.
Все большие материалы
Инвестор
Полугодовой оборот Pro Kapital снизился вдвое
Оборот девелоперской компании Pro Kapital за первое полугодие снизился с прошлогодних 31,2 млн евро до 16,1 млн евро в нынешнем году.
Оборот девелоперской компании Pro Kapital за первое полугодие снизился с прошлогодних 31,2 млн евро до 16,1 млн евро в нынешнем году.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: все будет хорошо! J.P. Morgan узнавал!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Доверие против коррупции - правильно ли Эстония борется с проблемой?
Законы Эстонии созданы в расчете на сильные общественные институты. Есть ли здесь риски?
Законы Эстонии созданы в расчете на сильные общественные институты. Есть ли здесь риски?
Все мнения
Интервью
«Ни дня без сладенького»: как, начав бизнес на дому, открыть свою кондитерскую?
Кажется, что изготовление тортов и пирожных – несложное и радостное дело. Но под кремом и глазурью скрывается масса подводных камней и трудностей, о которых стоит знать начинающему бизнесмену-кондитеру.
Кажется, что изготовление тортов и пирожных – несложное и радостное дело. Но под кремом и глазурью скрывается масса подводных камней и трудностей, о которых стоит знать начинающему бизнесмену-кондитеру.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект