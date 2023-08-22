    Стоимость ремонта Национальной библиотеки увеличилась до 91 млн евро

    Здание Национальной библиотеки до ремонта. Фото: Lina Reshetnyk

    На реконструкцию Национальной библиотеки в бюджет было изначально заложено 53,2 млн евро, к которым должна была добавиться стоимость внутренней обстановки и ИТ-решений, однако общая сумма, необходимая для завершения проекта, в настоящее время достигла уже 91 млн евро.

    По словам председателя правления компании по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) Кати Кусмин, речь идет обо всем проекте, включая строительные работы, обстановку и ИТ, но не обустройство наружной территории, пишет rus.err.ee.
    По словам Кусмин и директора Национальной библиотеки Янне Андресоо, стоимость реконструкции выросла по двум причинам: резкий рост цен на строительные работы, а также непредвиденные проблемы с качеством конструкций старого здания, построенного в 1993 году.
    Кусмин отметила, что недостающая для завершения работ сумма очень большая, но поскольку проект длительный, ее можно распределить на несколько лет.
    «Насколько мы знаем на данный момент, строитель будет продолжать работы до конца этого года. Поскольку бюджетная стратегия и государственный бюджет [на следующий год] появятся во второй половине года, строитель получит оттуда уверенность, сможет ли он продолжать работы и каким образом, какими этапами», – пояснил Андресоо.

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