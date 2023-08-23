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23 августа 2023 в 7:51









Украина получила очередной кредит от ЕС на 1,5 млрд евро

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский в Афинах. Фото: Scanpix

Украина получила от ЕС кредит на 1,5 млрд евро в качестве очередного пакета помощи. Эти средства должны помочь обороняющейся от российского вторжения стране поддерживать работу государственных органов и ремонтировать поврежденную инфраструктуру, заявила во вторник, 22 августа, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еще больше средств Киев получит до конца текущего года и позже, указала она в Twitter: «Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по ремонту, восстановлению и поддержанию дееспособности государства».

Выплаченные средства являются частью обширной кредитной программы, одобренной в декабре на 2023 год и предусматривающей передачу Украине в общей сложности до 18 млрд евро, пишет DW.

С их помощью украинское государство получает возможность выплачивать зарплаты и пенсии, поддерживать работу больниц, школ и приютов для переселенцев, а также восстанавливать линии электропередачи, водопроводы, дороги, мосты и другую разрушенную инфраструктуру. Программа помощи привязана к выполнению Киевом обязательств по 20 пунктам, в частности, борьбе с коррупцией и построению правового государства. Возврат денег предусмотрен с 2033 года и рассчитан на 35 лет.

Встреча фон дер Ляйен и Зеленского в Афинах

В тот же день фон дер Ляйен встретилась в Афинах с президентом Украины Владимиром Зеленским, котороый поблагодарил ее за ее усилия для налаживания экспорта и транзита украинской сельскохозяйственной продукции. «Важно полностью восстановить их с 15 сентября», – написал украинский лидер в сети микроблогов X (бывший Twitter).

Он добавил, что надеется на положительную оценку Еврокомиссией выполнения рекомендаций, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС, и открытие переговоров о вступлении до конца 2023 года. Кроме того, по словам Зеленского, стороны скоординировали позиции относительно будущего саммита для реализации предложенной Киевом «формулы мира».

Общий объем помощи ЕС Украине – 76 млрд евро

По данным Еврокомиссии на 22 августа, общий объем помощи ЕС Украине возрос до примерно 76 млрд евро. Эта сумма включает финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины со стороны ЕС, отдельных его стран и европейских финансовых институтов. Кроме того, в ней учтены средства, предоставленные странам ЕС на размещение украинских беженцев.