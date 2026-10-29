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Кристин Лагард покинет пост главы центробанка до окончания срока полномочий

Кристин Лагард объявила, что покинет пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) в феврале – за девять месяцев до окончания своего восьмилетнего срока в октябре 2027 года.
Во время работы в ЕЦБ Кристин Лагард также посетила и Эстонию.
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