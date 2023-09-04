Президент Украины решил сменить министра обороны

Завод Metaprint в России продолжает работать. Клиент: те, кто с головой дружит, не уходят

Российский завод компании Metaprint, которой муж Каи Каллас помогал «завершить бизнес в России» продолжает работать, выяснили ДВ, Äripäev и «Бумага» - ее корреспондент побывал на предприятии. Владелец компании Марти Лемендик не берется предсказать, когда остановит российское производство.

Российский завод компании Metaprint, которой муж Каи Каллас помогал «завершить бизнес в России» продолжает работать, выяснили ДВ, Äripäev и «Бумага» - ее корреспондент побывал на предприятии. Владелец компании Марти Лемендик не берется предсказать, когда остановит российское производство.