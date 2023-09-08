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dv.ee

8 сентября 2023 в 13:59









Активы Volvo в РФ будут переданы местному инвестору

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Активы автоконцерна Volvo в РФ были переданы российскому инвестору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минпромторга РФ.

«Совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», – говорится в распространенном министерством заявлении.

Кто именно стал новым владельцем российских активов Volvo, Минпромторг уточнять не стал. По данным ЕГРЮЛ, пишет «Интерфакс», активы перешли компаниям, связанным с Игорем Кимом – основным акционером «Экспобанка». Представитель Кима отказалась комментировать вопросы о сделках с активами Volvo.

У Volvo в Калужской области был завод по производству грузовиков – Volvo Trucks. Предприятие было остановлено вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Завод производственной мощностью до 15 тысяч грузовиков в год в 2021 году выпустил около 5,7 тысячи машин.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в сентябре заявлял, что все крупнейшие автозаводы региона – бывший Volkswagen, Volvo и «ПСМА Рус» – продолжат работу, но не уточнял, когда и на каких условиях это произойдет.