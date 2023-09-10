    Саммит G20 не осудил вторжение в Украину: Киев разочарован, Москва довольна

    Президент США Джо Байден (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20.Фото: Scanpix

    Участники завершившегося в Нью-Дели саммита «Большой двадцатки» не осудили вторжение России в Украину из-за позиции Москвы и Пекина. Вместо этого они призвали обе стороны конфликта соблюдать принципы ООН. Украина результаты встречи назвала разочаровывающими, России они понравились, пишет Русская служба «Би-би-си».

    В итоговом тексте совместной декларации в пункте, который касается войны в Украине, Россия вообще не упоминается.
    Как и во время саммита на Бали в прошлом году, камнем преткновения стала война в Украине.
    Однако на саммите в Бали большинство членов G20 подтвердили свои позиции, «самым решительным образом осудив агрессию Российской Федерации против Украины», хотя при этом отмечалось, что существуют и другие мнения и различные оценки ситуации.
    Принятая в Дели декларация не содержит прямой критики России за войну.
    Правда, в ней говорится о «человеческих страданиях и негативных дополнительных последствиях войны в Украине для глобальной продовольственной и энергетической безопасности». Там также повторяется признание «различных мнений и оценок».
    В тексте используются обтекаемые формулировки, которые, по мнению критиков, Москва теоретически могла бы использовать для оправдания удержания оккупированной украинской территории.
    «Все государства должны в полном объеме действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН. В соответствии с Уставом ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы или использования силы для достижения территориальных приобретений в нарушение территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства. Применение или угроза применения ядерного оружия оружие недопустимо», — сказано в декларации.
    В тексте декларации упоминается «война в Украине», а не «война против Украины». Такой выбор слов, вероятно, призван повысить вероятность того, что декларацию одобрит и Россия.
    Глава МИД России Сергей Лавров на саммите G20. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
    Москва в результате поддержала декларацию, хотя президент Владимир Путин и не приехал на саммит. Вместо него в Дели прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров.
    Представитель России на переговорах G20 Светлана Лукаш назвала декларацию «сбалансированной» и отметила, что по украинскому вопросу были «очень сложные переговоры», сообщает агентство «Интерфакс».
    Аналитики отмечают, что Киев вряд ли сможет расценить отказ от упоминания в итоговом тексте российской агрессии иначе, как признак того, что его западные сторонники проигрывают спор с «глобальным Югом» о том, как охарактеризовать войну.
    Об этом же сказал и глава российского МИДа. «Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран», — сказал Лавров.
    Африканский союз стал постоянным членом G20
    Другой важной новостью стало официальное приглашение Африканскому союзу стать постоянным членом G20.
    Индия, председательствовавшая в G20 в последний год, старательно пыталась повысить роль африканских стран. Это стратегическое сотрудничество видится в Дели как серьезный инструмент в соперничестве за влияние с Китаем как в Африке, так и в Азии.
    Удалось и достичь договоренностей по вопросу о борьбе с изменением климата.
    Страны G20 будут «продолжать и поощрять усилия по увеличению в три раза мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире с помощью существующих целей и политики». На долю G20 приходится более 75% выбросов парниковых газов.
    При этом в декларации говорится, что «сроки достижения пика [момента, после которого объемы выбросов пойдут вниз — ред.] могут определяться с учетом требований устойчивого развития, искоренения бедности, справедливости, а также в соответствии с различными национальными условиями».
    Иначе говоря, более бедным странам не придется сокращать выбросы немедленно — что, безусловно, не обрадует «зеленых» в более богатых странах.
    Бразилия – новый председатель
    Индия передала председательство в G20 Бразилии: премьер-министр Моди вручил символический председательский молоток президенту Луису Инасиу Луле да Силве.
    Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
    Бразилия заявила, что во время своего председательства в 2024 году она будет уделять приоритетное внимание проблемам бедности, устойчивого развития и реформе глобального управления в международных организациях, в частности, в МВФ и Совбезе ООН.
    В субботу Лула также заявил, что, если президент Путин решит посетить саммит «двадцатки» в Рио-де-Жанейро в следующем году, его не арестуют по ордеру Международного уголовного суда.

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