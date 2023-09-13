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dv.ee

13 сентября 2023 в 13:03









Прогноз: в 2024 году в Финляндии сократят 50 000 работников

Аналитики Института экономических исследований Pellervo (PTT) считают, что в этом году страну ожидает рецессия. Фото: Pavel Golovkin, AP Photo, Scanpix

По прогнозу Института экономических исследований Pellervo (PTT), в следующем году занятость в Финляндии сократится сразу на 50 000 рабочих мест. При этом экономика в 2024 году незначительно вырастет.

Согласно прогнозу Pellervo, в этом году экономика Финляндии сократится на 0,5%, а в следующем году вырастет на 0,5%. Среди факторов, которые определяют сокращение экономики в 2023 году, рост безработицы, высокие процентные ставки, спад потребления и строительной активности, пишет Yle

При этом, несмотря на тенденцию к росту числа свободных рук, уровень безработицы в 2023 году в институте оценивают как исключительно низкий. По оценке аналитиков, в 2024 году в стране стоит ожидать сокращения порядка 50 000 рабочих мест.

Инфляция замедлится до 5,7% в этом году и до 2,8% в следующем. Основным фактором инфляции в Финляндии стали расходы на жилье.