«Новая газета» объявила о прекращении работы

Российское издание «Новая газета» объявило о прекращении работы с 9 ноября. Заявление под заголовком «Нас убили» редакция опубликовала 30 октября на своем сайте
.
- Лауреат Нобелевской премии мира, один из основателей газеты «Новая газета» Дмитрий Муратов (справа) и журналист Сергей Соколов участвуют в мероприятии памяти убитой российской журналистки Анны Политковской в редакции «Новой газеты» в Москве 6 октября 2026 года.
- Foto: AFP/Scanpix
«9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдем. Газеты больше нет», – говорится в заявлении.
Накануне стало известно, что редакцию выселяют из офиса в Потаповском переулке в центре Москвы, где она располагалась 29 лет, сообщила Meduza
.
По словам сотрудников издания, одновременно с уведомлением о выселении была отключена система приема пожертвований от читателей. Редакция считает эти действия скоординированной акцией российских властей и спецслужб.
Статья продолжается после рекламы
«То есть лишили средств. Вообще. Это – скоординированная акция», – говорится в заявлении «Новой газеты».
Издание, основанное в 1993 году, столкнулось с многочисленными ограничениями после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 2022 году оно прекратило выпуск газеты в прежнем формате и лишилось регистрации СМИ. В сентябре 2026 года российский Минюст включил «Новую газету» в реестр иностранных агентов.
Вместе с редакцией закроется и музей журналистки Анны Политковской, расположенный в ее бывшем кабинете.
Редакция поблагодарила читателей за поддержку и сообщила, что последний номер издания все же выйдет.