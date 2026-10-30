«Новая газета» объявила о прекращении работы

«То есть лишили средств. Вообще. Это – скоординированная акция», – говорится в заявлении «Новой газеты».

Издание, основанное в 1993 году, столкнулось с многочисленными ограничениями после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 2022 году оно прекратило выпуск газеты в прежнем формате и лишилось регистрации СМИ. В сентябре 2026 года российский Минюст включил «Новую газету» в реестр иностранных агентов.

Вместе с редакцией закроется и музей журналистки Анны Политковской, расположенный в ее бывшем кабинете.

Редакция поблагодарила читателей за поддержку и сообщила, что последний номер издания все же выйдет.