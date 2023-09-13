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dv.ee

13 сентября 2023 в 11:20









Руководитель кредитного бизнеса: Euribor стабилизируется на уровне 2-2,5%

Фото: Jana Palm

Тоомас Паю, руководитель и владелец кредитно-ипотечного бизнеса, считает, что высокая ставка Euribor носит временный характер. По мнению эксперта, после беспрецедентных 4% ставка начнет падать.

Паю полагает, что показатель стабилизируется на уровне 2-2,5%.

Также он отметил, что если человек хочет купить недвижимость, то его положение сегодня лучше, чем 1,5-2 года назад. В Эстонии сложился не рынок продавца, а своего рода рынок покупателя. «Я могу долго торговаться, сколько я хочу заплатить за недвижимость», – признался Паю в программе «Äripäеv TOP». При этом, по его словам, следует учитывать, что покупатель может не добиться успеха, поскольку компании, занимающиеся девелопментом, по-прежнему занимают прочные позиции.

По его словам, покупки, не связанные с приобретением жилья для собственного проживания, следует просчитывать крайне внимательно, оценивая, разумно ли брать дорогой кредит, который можно получить сегодня. При этом сам Паю рекомендует инвестировать в недвижимость даже при текущих ставках.

Полное интервью с Тоомасом Паю вы можете прослушать в программе «Äripäеv TOP» (на эстонском языке).