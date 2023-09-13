    Руководитель кредитного бизнеса: Euribor стабилизируется на уровне 2-2,5%

    Фото: Jana Palm

    Тоомас Паю, руководитель и владелец кредитно-ипотечного бизнеса, считает, что высокая ставка Euribor носит временный характер. По мнению эксперта, после беспрецедентных 4% ставка начнет падать.

    Паю полагает, что показатель стабилизируется на уровне 2-2,5%.
    Также он отметил, что если человек хочет купить недвижимость, то его положение сегодня лучше, чем 1,5-2 года назад. В Эстонии сложился не рынок продавца, а своего рода рынок покупателя. «Я могу долго торговаться, сколько я хочу заплатить за недвижимость», – признался Паю в программе «Äripäеv TOP». При этом, по его словам, следует учитывать, что покупатель может не добиться успеха, поскольку компании, занимающиеся девелопментом, по-прежнему занимают прочные позиции.
    По его словам, покупки, не связанные с приобретением жилья для собственного проживания, следует просчитывать крайне внимательно, оценивая, разумно ли брать дорогой кредит, который можно получить сегодня. При этом сам Паю рекомендует инвестировать в недвижимость даже при текущих ставках.
    Полное интервью с Тоомасом Паю вы можете прослушать в программе «Äripäеv TOP» (на эстонском языке).

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