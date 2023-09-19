    В концерне Stora Enso неожиданно сменился руководитель

    Уволена Анника Брески - исполнительный директор финской лесопромышленной группы Stora Enso, под руководством которой в Эстонии сократили почти сотню человек и закрыли лесопильный завод в Няпи.

    В июне руководство Stora Enso сообщило о сокращении 1150 сотрудников, в том числе были уволены почти сто человек в Эстонии.Фото: Reuters/Scanpix
    Исполнительный директор Stora Enso Анника Брески уволена со дня, информирует Dagens Industri.

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