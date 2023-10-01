    В октябре в Таллинне возобновится движение всех трамваев

    Из-за строительства терминала Rail Baltic Ülemiste трамвай №4 не будет доезжать до аэропорта. Конечной остановкой трамвая станет «Суур-Паала». Фото: Andras Kralla / Äripaev

    С 1 октября возобновят работу трамвайные маршруты №1 и 3, а также завершится строительство на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Курси, что поможет снизить нагрузку на центр города, сообщается в пресс-релизе столичной горуправы.

    В октябре будет полностью восстановлено движение трамваев, прерванное на несколько месяцев в связи с проведением строительных работ. Трамвайные маршруты №2 и 4 возобновили работу в начале сентября, трамвайные маршруты №1 и 3 продолжат работу с 1 октября. Трамвай № 6, временно введенный в эксплуатацию в связи со строительством трамвайных путей в Старый порт, продолжит курсировать по маршруту «Тонди-Копли» по меньшей мере до конца октября. Городские власти рассматривают возможность сделать линию №6 постоянной.
    По завершении строительных работ на перекрестке бульвара Пыхья и улицы Курси автобусы №3, 8, 66 и 73 будут останавливаться на месте бывшей остановки «Линнахалль». Кроме того, для улучшения регулярности движения скорректировано расписание автобуса № 13.
    В связи со строительством трамвайных путей в Старый порт автобусы №1, 2, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 18А, 20, 20А, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 51, 55, 60, 63 и 66 продолжат двигаться по объездным маршрутам.
    Из-за строительства терминала Rail Baltic Ülemiste трамвай №4 не будет доезжать до аэропорта. Конечной остановкой трамвая станет «Суур-Паала». С учетом вышеизложенного автобус № 2, следующий в направлении центра города, будет делать дополнительную остановку на трамвайной остановке у аэропорта, а автобус № 15 продолжит останавливаться у аэропорта в обоих направлениях.
    Подробную информацию, расписание, маршруты и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
В Словакии на выборах победила партия Фицо – он выступает против военной помощи Украине
В октябре в Таллинне возобновится движение всех трамваев
Розничные торговцы обеспокоены: продажи падают, прогнозы не внушают оптимизма
Эпицентр
83-я неделя войны в Украине: новое свидетельство военных преступлений, Вагнер опять под Бахмутом
Больше полутора лет идет полномасштабная война России против Украины, в четверг завершилась 83-я по счету неделя. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях с 22 по 29 сентября.
Больше полутора лет идет полномасштабная война России против Украины, в четверг завершилась 83-я по счету неделя. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях с 22 по 29 сентября.
Все большие материалы
Инвестор
Saunum значительно увеличила оборот и сократила убытки
В первом полугодии 2023 года производитель банных каменок Saunum Group увеличил оборот почти на 90%. За полгода компания получила чистый убыток в размере 0,5 млн евро, что несколько меньше, чем годом ранее.
В первом полугодии 2023 года производитель банных каменок Saunum Group увеличил оборот почти на 90%. За полгода компания получила чистый убыток в размере 0,5 млн евро, что несколько меньше, чем годом ранее.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: коррекция закончилась
Вы не ослышались: Фуад Расулов считает, что мы поймали локальное дно.
Вы не ослышались: Фуад Расулов считает, что мы поймали локальное дно.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ленно Уускюла: инфляция в сентябре составит примерно 2,5%
Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла комментирует обнародованную сегодня Департаментом статистики предварительную оценку, согласно которой индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96% в годовом исчислении и не изменился по сравнению с августом.
Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла комментирует обнародованную сегодня Департаментом статистики предварительную оценку, согласно которой индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96% в годовом исчислении и не изменился по сравнению с августом.
Все мнения
Интервью
Михаил Чистяков: кредитный бизнес – это авантюра
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект