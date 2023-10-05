    «Тотальный фейк-ньюз и пропаганда». РБК написал, что эстонская компания вышла на российский рынок

    День рождения эстонского бренда BonBon в Ülemiste keskus.Фото: Tiit Tamme, Scanpix

    В России появилось рекордное количество новых иностранных брендов, и один из них – из Эстонии, пишет РБК. Эстонская компания заявила ДВ, что это «фейк-ньюз и пропаганда», а компания ушла с российского рынка еще в прошлом году. Однако купить эстонское нижнее белье в России действительно все еще можно.

    Несмотря на развязанную военную агрессию против Украины и введенные за это международные санкции, Россия остается привлекательным рынком для производителей одежды, утверждает портал РБК, ссылаясь на данные NF Group (до войны – Knight Frank). Только с начала 2023 года в страну пришло 16 новых иностранных брендов – это рекорд с доковидного 2019 года.
    После нападения России на Украину иностранные компании, включая ряд мировых fashion-ретейлеров, стали массово сворачивать бизнес в России. В их числе испанская Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и шведская H&M (H&M, Cos, & Other Stories). Кроме того, с рынка ушли и люксовые бренды Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и другие люксовые марки.
    Освободившиеся ниши занимают российские производители, а также иностранцы из Турции (девять компаний в «среднем» и «выше среднего» ценовых сегментах). Еще три игрока – из Беларуси, по одному из Австралии, Киргизии и Южной Кореи. Единственный новый бренд из Евросоюза – эстонское нижнее белье BonBon Lingerie, утверждает РБК.
    Эстонская компания это категорически отрицает.
    «Новость РБК – тотальный фейк-ньюз и пропаганда. Они, похоже, не вникая, взяли старую новость – а она с самого начала была ложной. Мы не то, что не выходили на российский рынок – мы вышли из него! А они теперь радуются, что какие-то ноунеймовские "бренды" из Беларуси и Турции вошли на российский рынок», – прокомментировал эту публикацию владелец BonBon Lingerie Иво Тахк.
    По словам Тахка, Bonbon Lingerie зашел на российский рынок еще 10 лет назад, а в прошлом году, наоборот, из него выходил.
    «В августе прошлого года мы продали свои российские компании партнеру. Ну как партнеру – инвестору (мы плохо разошлись, находимся в ссоре). В сентябре 2022 года мы отправили ему партию продукции и все, больше никаких дел с ним не имели», – рассказывает Тахк.
    По словам владельца BonBon Lingerie, этот партнер открыл в апреле 2023 года два магазина в Санкт-Петербурге, однако к июню-июлю он их уже закрыл – дело не пошло.
    При этом, нижнее белье BonBon Lingerie все еще продается в России:
    Фото: dv.ee
    В частности, на популярном маркетплейсе Wildberries журналисты ДВ смогли заказать его с доставкой через пару дней.
    Обратите внимание на дату поставки – 7 октября.Фото: dv.ee
    «Это продукция 3-4 летней давности, – прокомментировал покупку ДВ Тахк. – Новых вещей там быть не может – не верю, что наш партнер получил к ним доступ. Насколько я знаю, счета в Wildberries уже были у наших российских предприятий, поэтому это старая продукция».

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