    Китай вновь отчитался о сокращении объемов внешней торговли

    Власти Китая сообщили, что объемы экспорта и импорта в сентябре 2023 года вновь сократились в годовом сравнении, передает CNBC.

    На внешнеторговых показателях Китая сказывается значительное сокращение как глобального, так и внутреннего спроса.Фото: DAVID CHANG, EPA
    В долларовом выражении экспорт в Китае упал в сентябре на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Это меньше прогнозов аналитиков, которые предсказывали снижение экспорта на 7,6%, информирует CNBC.

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