    Ночные автобусы в Таллинне продолжат ездить до конца года

    Ночной Таллинн. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Реализуемый в Таллинне пилотный проект ночных автобусов продлится по меньшей мере до конца этого года. Начиная с 1 ноября отправления будут приведены в соответствие с тем, когда услуга оказалась наиболее востребованной, сообщается в столичном пресс-релизе.

    По словам вице-мэра Владимира Света, статистика и проведенное в августе исследование показали, что услуга ночных автобусов востребована: «Наши данные свидетельствуют о том, что пользователей очень мало в ночь с четверга на пятницу, а также на отправлениях после 3:30. Опираясь на статистические данные, мы скорректируем время отправлений, чтобы предлагать услугу именно тогда, когда потребность в ней наиболее высока. Если до сих пор автобусы курсировали с пятницы по воскресенье, то с 1 ноября и до конца этого года ночные линии будут работать в ночь на субботу и в ночь на воскресенье. Продолжится ли работа ночного транспорта в следующем году, и если да, то в каком объеме, будет определено в ходе разработки городского бюджета».

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