Euribor быстро упадет только в случае серьезной рецессии

Яак Ааб: госбюджет уничтожит экономику Эстонии
Представители различных организаций и предприниматели не скрывают своего разочарования правительством, поскольку не видят, чтобы у коалиции был план по оживлению экономики и поддержке людей и предприятий, сказал заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Яак Ааб. Поэтому, по его словам, фракция Центристской партии сделала предложение отклонить законопроект о государственном бюджете в первом чтении.
Представители различных организаций и предприниматели не скрывают своего разочарования правительством, поскольку не видят, чтобы у коалиции был план по оживлению экономики и поддержке людей и предприятий, сказал заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Яак Ааб. Поэтому, по его словам, фракция Центристской партии сделала предложение отклонить законопроект о государственном бюджете в первом чтении.