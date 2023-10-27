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Алексей Шишкин

27 октября 2023 в 9:09









87-я неделя войны в Украине: тяжелые бои под Авдеевкой, Фицо и Орбан саботируют помощь Киеву

Разрушенное здание в Авдеевке, 17 октября 2023 г. Фото: REUTERS/Yevhen Titov/File Photo

Идет 87-я неделя полномасштабного вторжения РФ в Украину. Обзор ключевых событий с 20 по 27 октября.

В Донецкой области Украины в районе Авдеевки российская армия продолжает попытки наступления, начатого 10 октября. Город находится в нескольких километрах к северу от оккупированного с 2014 года Донецка. На сегодня в городе, где до того проживало около 30 000 человек, осталось порядка 1500 жителей. 23 октября Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что россияне продолжают попытки окружить город. Ежедневно села вокруг города атакуют по несколько десятков раз, утверждают российские военные.

триколор на вершине Авдеевского террикона, однако он был оперативно сбит. Сейчас господствующая высота находится в «серой зоне» и не контролируется полностью ни одной из сторон. В середине недели войскам РФ удалось символически закрепить , однако он был оперативно сбит. Сейчас господствующая высота находится в «серой зоне» и не контролируется полностью ни одной из сторон.

По данным ВСУ, с 10 октября российская армия потеряла под Авдеевкой и Марьинкой около пяти тысяч убитыми и ранеными, а также до 400 бронемашин. В вашингтонском институте изучения войны (ISW) в свою очередь говорят , что с 10 по 20 октября по спутниковым снимкам удалось подтвердить потерю Россией 109 единиц тяжелой техники.

В ISW фиксируют, что под Авдеевкой россиянам удается добиться продвижения, однако, нынешнее тяжелое наступление может подорвать дальнейший наступательный потенциал группировки сил РФ. Также в институте отмечают, что по состоянию на 25 октября украинские войска незначительно продвинулись в левобережной части Херсонской области и продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Разбомбленный терминал «Новой почты» в селе Коротич. Фото: SERGEY BOBOK / AFP / Scanpix

РФ обстреляла село Коротич в Харьковской области. Ракета ЗРК С-300 попала в терминал «Новой почты». Как На протяжении всей недели российские войска продолжали наносить удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, вечером 21 октября армия. Ракета ЗРК С-300 попала в терминал «Новой почты». Как проинформировал глава военной администрации области Олег Синегубов, в результате удара погибли шесть человек, шестнадцать получили ранения. Терминал выгорел на территории около 300 квадратных метров.

В ночь на 25 октября российские войска предприняли попытку атаки беспилотниками по территории вблизи Хмельницкой АЭС, заявили в Минэнерго Украины. Из-за повреждения линий электропередачи без электроэнергии остались около 2000 потребителей в Хмельницкой области, сама станция при этом не пострадала. По данным командования воздушных сил Украины, всего в ту ночь от российской атаки дронов в Хмельницкой области пострадали 16 человек.

на территории Курской АЭС в Курской области России обнаружили три беспилотных аппарата со взрывчаткой. Два из них обнаружили уже на земле, третий беспилотник атаковал склад с ядерными отходами. По информации источников издания, в результате его взрыва поврежден фасад здания склада. Случившееся не повлияло на работу станции, заявили в администрации АЭС. Российское издание BAZA сообщило , что вечером 26 октябрясо взрывчаткой. Два из них обнаружили уже на земле, третий беспилотник атаковал склад с ядерными отходами. По информации источников издания, в результате его взрыва поврежден фасад здания склада. Случившееся не повлияло на работу станции, заявили в администрации АЭС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) беседует с премьер-министром Словакии Робертом Фицо перед началом саммита лидеров стран ЕС. Фото: Ludovic MARIN / AFP / Scanpix

согласовали очередной пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая сумма пакета составляет порядка 150 млн долларов. Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил , что США. В него вошли в том числе ракеты для NASAMS и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая сумма пакета составляет порядка 150 млн долларов.

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вступивший в должность 25 октября, уведомил о прекращении военной помощи Украине со стороны Словакии и призвал Киев и Москву к переговорам.

«Позиция моего правительства заключается в том, что немедленное прекращение военных действий – лучшее решение, которое у нас есть для Украины. Евросоюз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца. Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата», – цитирует Фицо словацкое издание Pravda

26 октября на саммите лидеров Европейского Союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против пакета финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Орбан отметил, что Будапешт не поддержит увеличение помощи Украине, если не увидит «очень хорошо обоснованного предложения». Сомнения по поводу обоснованности транша выразил также и словацкий лидер Фицо. Ранее 23 октября Орбан также заблокировал выделение 500 миллионов евро военной помощи Украине.

Китай не примет участие в очередной встрече советников национальной безопасности по украинской «формуле мира», которая пройдет на Мальте в ближайшие дни. Об этом сообщает , которая пройдет на Мальте в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Во встрече планируют поучаствовать страны «Большой семерки», Катар, ЮАР, Индия и Турция.

приостановила движение по временному зерновому коридору в Черном море. Как передает 26 октября Администрация морских портов Украины. Как передает РБК-Украина , формально введенный на день запрет фактически продлится дольше. Запрет на движение судов участники рынка объясняют «взрывной угрозой» от увеличившейся активности российской авиации в регионе.

Вечером 26 октября стало известно, что группа из семи граждан Украины, с 11 октября находившаяся на нейтральной полосе между российским КПП «Верхний Ларс» и грузинским КПП «Дарьял», сумела въехать на территорию Грузии. Группа мужчин состоит из бывших заключенных, которые отбывали сроки в тюрьмах на территории оккупированной россиянами части Херсонской области. В дальнейшем они были незаконно вывезены в РФ. После выхода на свободу они попытались вернуться на территорию, подконтрольную законным украинским властям, через Грузию, но были остановлены на горном погранпереходе, где и прожили более двух недель.

Как пишет « Новая газета Европа », им пришлось все это время спать на полу в служебном помещении на территории буферной зоны. Волонтеры из Тбилиси дважды подвозили группе мужчин продукты, пенки и предметы гигиены. После переговоров между МИД Грузии и Украины и решения бюрократических вопросов, семерых украинцев пустили в Грузию для дальнейшего проследования на родину.

В Чечне созданы два новых «добровольческих батальона» для войны против Украины. О создании новых воинских частей сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Командиром одного из батальонов станет фигурант дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова Руслан Гермеев.

Британская военная разведка на этой неделе дала свою оценку безвозвратных потерь России (погибшие и не способные вернуться в строй в результате ранений) за время с начала полномасштабного вторжения в Украину. По мнению аналитиков, российская сторона потеряла порядка 150-190 тысяч бойцов.