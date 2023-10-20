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20 октября 2023 в 10:09









Военный обзор: удар по Запорожью, 100 млрд для Украины и Израиля, ожидается открытие гуманитарного коридора

Последствия удара по Запорожью, который убил пять человек. Фото: Dmytro Smolienko, ZUMA Press, Scanpix

Идет 86-я неделя войны в Украине и 14-й день войны Израиля и ХАМАС. Главное, что произошло на этой неделе.

18 октября российские войска обстреляли ракетами Запорожье. По данным местных властей, всего по центру города выпустили шесть ракет. Одна из ракет разрушила два подъезда пятиэтажного жилого дома. Пять человек погибли, еще пять были ранены.

Украина успешно применила ATACMS и продолжит получать эти ракеты от США. Во вторник украинские войска впервые нанесли удар по российским позициям баллистическими ракетами ATACMS. Это оружие, которое Запад долгое время опасался передавать украинцам, позволило нанести разрушительные удары по аэродромам Луганска и Бердянска. Согласно спутниковым фотографиям, было уничтожено девять российских вертолетов, некоторое количество другой техники, погибли российские военные.

Британская разведка считает, что из-за угрозы ракет ATACMS России придётся переносить свои военные базы в тыл.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина будет получать ATACMS на постоянной основе.

Частота российских атак растет. Российские войска возобновили атаки в районе Авдеевки, сообщает украинский генштаб. В целом, судя по утренней сводке украинского генштаба, частота российских атак растет, Российские войска возобновили атаки в районе Авдеевки, сообщает украинский генштаб. В целом, судя по утренней сводке украинского генштаба, частота российских атак растет, отмечает Би-Би-Си: помимо Авдеевки, россияне участили атаки в районе Купянска и чуть южнее него, а также атаковали в районе Марьинки.

Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8. Ранее СМИ писали, что Хорватия хочет передать Украине 14 советских вертолётов Ми-8 и получить вместо них американские.

100 миллиардов от США для Украины и Израиля. Президент США Джо Байден сказал в телеобращении в четверг, что в пятницу передаст в Конгресс запрос на выделение 100 млрд на военную помощь Украине, Израилю и другим союзникам.

По сведениям американской прессы, Украине будут предназначены 60 из этих 100 миллиардов, а Израилю – 14 миллиардов.

«Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы, как ХАМАС и такие тираны, как Путин, победили», – сказал Байден.

Весь мир ждет последующих шагов Армии обороны Израиля. Вопреки ожиданиям, масштабного вторжения в Газу пока не произошло. В среду в Тель-Авиве с визитом солидарности находился и глава США Джо Байден. Помимо официальной поддержки, он попытался наладить поступление гуманитарной помощи в Газу.

Колонна с гуманитарной помощью через КПП Рафах на границе Газы и Египта может начать движение в пятницу, сообщают египетские СМИ. О ее допуске договорились президенты США и Египта. Однако американская телекомпания CNN сообщила, что движение может быть отложено до выходных.

Удары ЦАХАЛ и взрыв рядом с церковью. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в пятницу сообщила, что нанесла удары по более чем 100 объектам ХАМАС. По сообщению Израиля, в числе объектов – подземный туннель, склады оружия и «десятки оперативных командных центров», убиты боевики ХАМАС.

Удар по зданию рядом с церковью в Газе ЦАХАЛ не комментирует. ХАМАС утверждает, что в результате израильского удара по территории греческой церкви в Газе погибло и было ранено «большое число» прятавшихся там людей. Израильская армия объявила, что проверяет информацию об ударе и его последствиях.

Оценки числа жертв удара по больнице Аль-Ахли расходятся, как и версии случившегося. Источник AFP в разведке одной из европейских стран сказал, что после удара, совершенного в ночь на вторник, в Газе погибли максимум 50 человек. ХАМАС утверждает, что погибло почти 500 человек, источники CNN в структурах США предполагали, что жертв может быть 100-300.

ХАМАС поспешил распространить версию о том, что удар нанес Израиль. Представители армии Израиля говорят , что отсутствие большой воронки, а также повреждений от взрыва у близлежащих зданий, доказывает, что произошедшее не было результатом удара израильским оружием.

География войны расширяется. На границе Ливана и Израиля обменивались ударами ЦАХАЛ и Хезболла, под огонь попала группа гражданских лиц, один из которых погиб.

На Западном берегу Иордана продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Израильские военные говорят о рейдах с целью выявления скрывающихся там боевиков ХАМАС. По данным палестинских властей, было убито шесть палестинцев.

Эсминец ВМС Соединенных Штатов, дислоцированный в Красном море, в четверг сбил три ракеты, выпущенные с территории Йемена в северном направлении – вероятно, по Израилю.

В четверг в Ираке военные базы США четырежды подверглись ударам ракетами и дронами. На прошлой неделе иракские группировки, связанные с Ираном, пообещали начать наносить удары по американцам, если США вмешаются в конфликт Израиля с ХАМАС.