Жизнь в волости Раазику продолжается: муниципалитет ежегодно инвестирует десятки тысяч евро в спортивные клубы, а также планирует дорогостоящие инвестиции в спорт. В волостное собрание при этом входят представители крупных спортивных клубов. Фото: Andras Kralla

Игра на двух полях: депутаты выделили десятки тысяч cвоим же спортивным клубам

Несколько депутатов волостного собрания Раазику участвуют в обсуждении решений, касающихся их самих, и голосуют, не видя в этом никакой проблемы.

В харьюской волости Раазику финансирование спорта, кажется, работает таким образом, что один и тот же человек бьет пенальти и одновременно стоит в воротах: неважно, попадет ли мяч в ворота или вратарь возьмет пенальти, результат все равно будет одинаковым.