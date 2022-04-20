Тайная история шведской «дочки» Nordecon: санация и разочарованные субподрядчики

Строительная фирма Swencn AB - дочерняя компания Nordecon – наделала убытков в Швеции и осталась должна многочисленным субподрядчикам. Руководство Nordecon не спешит делиться со своими акционерами подробностями провального бизнеса Swencn. Правда, заставить замолчать разочарованных партнеров фирмы, в свое время понадеявшихся на прибыльное сотрудничество со шведской «дочкой» Nordecon, вряд ли удастся.

Как рассказал журналистам Äripäev глава Nordecon AS Герд Мюллер, компания получила в Швеции болезненный опыт. "Теперь нам нужно спокойно это переварить", - добавил он. Фото: Лийз Трейманн

Все начиналось в 2015 году, когда занимавший пост председателя правления строительной компании Nordecon Яано Винк объявил о подписании первого контракта в Швеции. «Я считаю, что это хорошее начало, и все наши усилия непременно окупятся», - лелеял надежды Винк.