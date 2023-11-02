    Тарту подаст в суд на государство: реформа домов по уходу недостаточно финансируется

    Мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что ситуация, когда уже на второй год реформы не хватает столь существенной государственной поддержки, по мнению Тартуской горуправы, неприемлема и противоречит конституции.Фото: Raul Mee

    Тартуская горуправа считает, что правительство не выполнило вытекающие из конституции обязательства по обеспечению необходимого финансирования реформы социального обеспечения.

    Из-за нехватки финансирования со стороны государства в следующем году у города Тарту будет дефицит не менее 1,6 миллиона евро, и чтобы реформа продолжалась, эту сумму придется изыскать за счет других городских услуг.

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