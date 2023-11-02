Тарту подаст в суд на государство: реформа домов по уходу недостаточно финансируется

Новая реформа много обещает, но пока не гарантирует: нет денег и работников

С июля вступает в силу реформа попечения, цель которой заключается в том, чтобы каждый престарелый житель Эстонии мог получить место в доме по уходу за свою пенсию. Увы, на практике это пока не очень реально.