    МИД: Эстония готова к открытию представительства Тайваня, но считает остров частью Китая

    Республика Тайвань официально признана только 13-ю государствами-членами ООН, но поддерживает связи с большинством мировых держав через систему представительств.Фото: Chiang Ying-ying, AP Photo, Scanpix

    Правительств Эстонии сообщило, что готово к открытию на территории страны экономического или культурного представительства Тайваня. При этом признавать остров отдельным государством Таллинн не спешит, придерживаясь политики одного Китая, подчеркивают в МИД.

    «Эстония не признает Тайвань как государство. В рамках политики одного Китая мы не будем развивать политические отношения с Тайванем. В то же время мы считаем важным оживить отношения с Тайванем в области экономики, образования, культуры, коммуникации между организациями гражданского общества и в других подобных областях», – заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Также члены правительства не планируют встречаться с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву, который 8 ноября примет участие в мероприятии на территории Эстонии.
    Цахкна подчеркнул, что Эстония поддерживает участие Тайваня в международной жизни в тех областях, где оно представляет глобальный интерес, в частности в медицинской и научной отрасли.
    В 2021 году представительство Тайваня на своей территории открыла Литва, которая также не признает остров независимым государством. Из-за этого Вильнюс оказался под серьезным давлением Пекина, а литовские бизнесмены заявляли местным СМИ, что вести дела с Китаем им стало существенно сложнее.

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