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dv.ee

7 ноября 2023 в 10:45









Bigbank: октябрь стал самым активным месяцем года в сфере жилищного кредитования

Иллюстративное фото. Фото: Anna Pecherskaia

Согласно анализу портфеля жилищных кредитов Bigbank, октябрь был самым активным месяцем года в сфере жилищного кредитования с точки зрения количества заключенных договоров, при этом средняя сумма договора составила 104 000 евро.

«Количество заключенных договоров и средний размер кредита являются первыми признаками некоторого улучшения состояния рынка недвижимости», – прокомментировала статистику руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер и добавила, что в целом настрой покупателей жилья в последние 2-3 месяца был оптимистичным, и интерес к кредитам растет.