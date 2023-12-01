Водители Bolt в Финляндии устраивают забастовку против снижения цен

В Bolt Market не хватает сотрудников: «Заказы должны быть выполнены в течение 5 минут. Не всем такая профессия подходит»

По словам нового руководителя Bolt Market Яана Плаана, найти новых сотрудников для компании непросто, поскольку к ним предъявляются достаточно жесткие требования. В настоящий момент в компании Bolt не хватает 240 человек.