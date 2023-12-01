    Водители Bolt в Финляндии устраивают забастовку против снижения цен

    Финские водители Bolt считают, что их доходы слишком низкие. Фото: Karolis Kavolelis

    Многие работающие в Финляндии водители Bolt сегодня начинают трехдневную забастовку, передает Ärileht со ссылкой на Helsingin Sanomat.

    Так, водители не удовлетворены условиями работы, ценами и комиссионными. Недавно Bolt снизил стоимость за километраж и время на 10%, при этом комиссионные остались неизменными. Водители считают, что предлагаемые в приложении Bolt цены сейчас чрезмерно низкие, а взимаемые компанией комиссия слишком высоки. Минимальная цена поездки для клиента составляет 6,50 евро. Комиссия Bolt достигает 20 процентов в Хельсинки и 15 процентов в Турку и Тампере.

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