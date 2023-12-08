Эксперт: экономика Эстонии испытывает болезненные последствия

Решение на миллиард: VKG рассказал, от чего зависит строительство завода биопродуктов

Завод по производству биопродуктов, который планирует строить в Ида-Вирумаа концерн Viru Keemia Grupp, потребует рекордных инвестиций – около 1 миллиарда евро. Для его возведения на Северо-Восток приедет также рекордное количество строителей, что отразится на экономике всего региона. Сегодня концерн находится в девяти месяцах от важнейшего инвестиционного решения.

Завод по производству биопродуктов, который планирует строить в Ида-Вирумаа концерн Viru Keemia Grupp, потребует рекордных инвестиций – около 1 миллиарда евро. Для его возведения на Северо-Восток приедет также рекордное количество строителей, что отразится на экономике всего региона. Сегодня концерн находится в девяти месяцах от важнейшего инвестиционного решения.