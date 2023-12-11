    Elering: сланцевые блоки не смогут обеспечить надежность электроснабжения уже в 2030 году

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    К 2030 году сланцевых блоков станет недостаточно для обеспечения надежности электроснабжения Эстонии, и потребуются дополнительные мощности, отмечается в опубликованном в понедельник свежем отчете компании Elering.

    Как сообщает rus.err.ee, стандарт надежности энергоснабжения Эстонии до 2027 года будут обеспечивать сланцевые блоки в Нарве мощностью 1000 мегаватт, но существует риск того, что после этой даты Эстония перестанет соответствовать стандартам.
    Согласно анализам, с 2027 по 2030 годы экономически целесообразно сохранить на рынке четыре сланцевых блока, однако в 2030 году четырех блоков будет уже недостаточно, и потребуются дополнительные мощности в виде стратегического резерва.
    Если добавление таких мощностей не будет происходить на рыночной основе, по оценке Elering, создание новых мощностей должно поддерживаться государством. При этом важно обеспечить будущую надежность энергоснабжения, то есть определенные мощности должны быть готовы к использованию климатически нейтрального топлива.

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