Хелениус: волна сокращений – еще впереди

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Ключевыми для начавшейся недели станут Infortar, который опубликует результаты подписки и выведет акции на Таллиннскую фондовую биржу, а также решения по процентным ставкам, которые примут Европейский центробанк, и Федеральная резервная система США.
Ключевыми для начавшейся недели станут Infortar, который опубликует результаты подписки и выведет акции на Таллиннскую фондовую биржу, а также решения по процентным ставкам, которые примут Европейский центробанк, и Федеральная резервная система США.