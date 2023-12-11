    Хелениус: волна сокращений – еще впереди

    Крупный предприниматель Йоаким Хелениус, покинувший партию Eesti 200, предрекает экономике Эстонии сложные времена.Фото: Raul Mee

    Крупный предприниматель Йоаким Хелениус видит серьезные проблемы в экспортном секторе Эстонии и прогнозирует, что более масштабная волна сокращений – еще впереди.

    «У значительной части экспортеров дела идут плохо, и они сильно страдают из-за текущей экономической ситуации», – заявил предприниматель в передаче «Kuum tool».

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