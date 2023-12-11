Хелениус: волна сокращений – еще впереди

Провалы Ида-Вирумаа: земля трескается, дома проседают, строить невозможно

Вырытые полвека назад сланцевые шахты в Ида-Вирумаа разрушаются — в полях и лесах появляются большие провалы, в Йыхви трудно найти подходящий участок для строительства, а жилые дома в Кохтла-Ярве идут трещинами.

Вырытые полвека назад сланцевые шахты в Ида-Вирумаа разрушаются — в полях и лесах появляются большие провалы, в Йыхви трудно найти подходящий участок для строительства, а жилые дома в Кохтла-Ярве идут трещинами.