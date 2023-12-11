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Айлар Вяэртмаа

11 декабря 2023 в 11:03









Айлар Вяэртмаа: чтобы избежать бедности, необходимо сократить расходы государства

Айлар Вяэртмаа. Фото: Частный архив

Публичный сектор должен стать более эффективным. Для этого необходимо создать рабочую группу, сосредоточенную исключительно на этой задаче, пишет Айлар Вяэртмаа в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.

Я уже несколько лет наблюдаю за необузданными тратами в публичном секторе и не перестаю удивляться. Я всегда надеялся, когда на сцену выходила новая политическая сила, которая обещала изменения, направленные на увеличение эффективности государства. Но как только коалиция приходит к власти и караван снова движется по прежнему пути, становится ясно, что нас снова обманули.

На мой взгляд, излишние траты происходят как на уровне государства, так и на уровне местных самоуправлений. В хорошие времена никто не обращает внимания на рост государственных расходов, потому что доходы растут быстрее. Но когда экономика начинает ухудшаться, тогда разгильдяйство становится заметным и привлекает гораздо больше внимания общественности.

Для политиков и государственных служащих это неприятно, потому что на них оказывается давление потратить бюджет на 100%, чтобы в следующем году избежать сокращения финансирования в своей организации. Интересное противоречие. В то время как в частном секторе всегда стремятся к повышению эффективности, в публичном секторе размышляют, как максимизировать расходы, чтобы потом попросить больше денег на следующий год.

В Таллинне работает 80 маркетологов

Общение с политическими деятелями разных убеждений заставило меня понять, что, к сожалению, они большей частью не способны видеть ситуацию с точки зрения обычного гражданина и налогоплательщика. Государство всегда может взять взаймы деньги, и, таким образом, фактически деньги приходят из «ниоткуда». Кто оплачивает? Всегда налогоплательщик. Политик говорит, что система рухнет, и дальнейшие сокращения невозможны. Это говорят смело и министры, и, к сожалению, общественное недовольство такими заявлениями удивительно умеренно.

Недавно я случайно прочитал пост политика Карла Сандера Касе в социальных сетях, в котором он утверждал, что на зарплате в Таллинне находится около 80 человек, занимающихся маркетингом. Учитывая, что я довольно долго работал в маркетинге и связанных с ним областях, эта информация меня потрясла. Вероятно, в Эстонии нет ни одной другой организации, где работало бы 80 маркетологов, даже если оборот достигает миллиардов.

Я взял данные о Таллинне и убедился, к сожалению, что это не политическая пропаганда. Действительно, все эти 80 человек, связанных с маркетингом, присутствовали в отчете о структуре городских административных органов и штатных единицах. Кроме того, можно было найти еще много должностей, по которым возникает вопрос, действительно ли все эти люди должны работать в местном самоуправлении. Или можно было бы не предоставлять эти услуги. Или закупать услуги у частного сектора.

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О чем говорят цифры?

В 2014 году бюджетные расходы составляли 8,056 миллиарда евро, а прогноз на 2024 год по данным Министерства экономики составляет 17,668 миллиарда евро. Наш общественный сектор за 10 лет увеличился на 119,3%.

Основной аргумент, который сейчас часто приводят политики и чиновники, – средний уровень зарплаты вырос, и поэтому жизнь везде значительно улучшилась. Что показывают цифры? Средний уровень зарплаты в 2014 году составлял 1005 евро.

Банк Эстонии прогнозирует средний уровень зарплаты на 2024 год в размере 1947 евро. Это увеличение на 94% за 10 лет. Автор этих строк сомневается относительно такого оптимизма. Если поговорить с людьми за пределами общественного сектора, роста зарплаты на 6,1% в 2024 году по сравнению с 2023-м ниоткуда не видно.

А может быть, благодаря всем этим новым пособиям и услугам, которые предоставляет нам государство, значительно уменьшилась бедность? Да, но, к сожалению, лишь в незначительной степени, и в настоящее время из-за инфляции бедность растет.

По данным Департамента статистики, в 2014 году 21,6% населения жило в относительной бедности, а 6,3% – в абсолютной. Всего бедных было 27,9% населения.

В 2022 году в относительной бедности жило 22,5%, а в абсолютной бедности – 3,5% населения. Всего бедных было 26% населения. В 2021 году ситуация была немного лучше, но в 2022 году количество людей, живущих в абсолютной бедности, увеличилось в два с половиной раза.

Если взглянуть на эти цифры в совокупности, то бюджетные расходы растут быстрее, чем средний уровень зарплат, и бедность уменьшается очень медленно, и в данный момент, несмотря на рост бюджетных расходов, она даже увеличивается. Итак, может быть, стоит немного сократить государство?

Читая обсуждения бюджета, становится ясно, что политики смотрят на любые сокращения с большим недовольством, что делает сокращение изнутри очень сложным.

Создадим специальную группу!

Я предлагаю создать небольшую организацию, группу по увеличению эффективности, которая будет посещать различные государственные организации, глубоко анализировать их цели, а затем финансовые и структурные аспекты, и составлять отчеты. Отчеты должны выявить, соответствуют ли организации своим целям или фокус смещен.

Кроме того, нужно определить, насколько много дублирующей деятельности в различных организациях. В отчетах должны быть даны рекомендации, где и что можно сократить, чтобы не страдали цели организации, но в то же время добиться экономии. Эта организация не должна быть политической, так как в противном случае будет невозможно достичь результата. Кроме того, отчеты должны быть общедоступными, что обеспечит давление со стороны общественности и увеличит осведомленность о том, что государство стремится быть более эффективным. Мы маленькие, поэтому нам нужно быть эффективными. Частный сектор хорошо это понимает, и такое мышление должно проникнуть и в общественный сектор.