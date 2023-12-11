ТОП

Кен Рохелаан

11 декабря 2023 в 4:00









ТОП химической промышленности: фармацевтика, сланец и нефть

Вторая в ТОПе химической отрасли, Icosagen также была признана Компанией года. На снимке основатель и основной владелец Icosagen Март Устав принимает награду. Фото: Rene_Riisalu

Тройка лидеров уходящего года в ТОПе химической промышленности «смотрит в будущее с точки зрения полезных ископаемых»: две из трех компаний занимаются фармацевтикой, а лидируют переработчик и продавец нефтепродуктов. Ископаемое топливо и его переработка — сфера деятельности половины компаний из первой десятки.

В то же время в целом можно сказать, что экологическое давление на химическую промышленность велико. Руководитель отдела транзакций KPMG Дмитрий Шеволдаев прокомментировал радио Äripäev, что основной тенденцией химической промышленности является ежегодное увеличение объёмов продаж экомаркированной продукции.