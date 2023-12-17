С крупной текстильной фабрики в Ляэне-Вирумаа уволился второй директор за год

«Когда большие в кризисе, маленькие могут работать»: семья украинских мебельщиков перезапускает бизнес в Таллинне
Семья предпринимателей с 20-летним стажем в мебельном секторе Украины из-за войны оказалась на острове Хийумаа, а затем в Таллинне. Вопреки спаду в обрабатывающей промышленности, они запустили в Эстонии производство мягкой мебели и уже участвуют в госзакупках. «Мы понимаем, что идем на риск», – констатируют вновь начинающие дело основатели NUMI OÜ.
Семья предпринимателей с 20-летним стажем в мебельном секторе Украины из-за войны оказалась на острове Хийумаа, а затем в Таллинне. Вопреки спаду в обрабатывающей промышленности, они запустили в Эстонии производство мягкой мебели и уже участвуют в госзакупках. «Мы понимаем, что идем на риск», – констатируют вновь начинающие дело основатели NUMI OÜ.