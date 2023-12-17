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dv.ee

17 декабря 2023 в 11:28









С крупной текстильной фабрики в Ляэне-Вирумаа уволился второй директор за год

В начале декабря Кайдо Кырвел, председатель правления текстильного производства The Fine Bedding Company в Хальяла, подал в отставку, пробыв в должности всего несколько месяцев.

В руководстве текстильной промышленности Хальялы The Fine Bedding Company уже второй раз за год произошли изменения. Фото: The Fine Bedding Company

«Позволю себе не комментировать эту тему», — сказал Кайдо Кырвел, возглавивший предприятие только в августе 2023. До него руководителем текстильного производства отрасли был Гэвин Перкинс из ЮАР, который весной перешел на фабрику Wendre в Пярну, пишет Lääne-Virumaa Uudised.