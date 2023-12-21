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dv.ee

21 декабря 2023 в 11:22









Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты учителей на 3%

Учителя общаются с депутатом Рийгикогу. Фото: Андрас Кралла

Правительство утвердило в четверг повышение минимальной зарплаты учителей основных школ и гимназий до 1803 евро (брутто) с 2024 года, или на 3,1% по сравнению с нынешним уровнем, пишет ERR.

Помимо повышения минимальной зарплаты, будет увеличен на 20% т.н. фонд дифференцирования, из которого учителям доплачивают за выполнение дополнительных обязанностей сверх основной нагрузки. С учетом увеличения размера этого фонда средняя зарплата учителя, по подсчетам министерства, увеличится в следующем году до 2164 евро (брутто), или на 5,7%.

По словам министра образования Кристины Каллас, министерство в начале следующего года разработает карьерную модель, в которой размер оплаты труда учителя будет увязан с его профессиональным ростом (отсутствие карьерных стимулов – одна из проблем, о которой ей говорили учителя).