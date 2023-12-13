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Эльконд Либман

13 декабря 2023 в 8:40









Денег нет, но вы держитесь!

Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман. Фото: Liis Treimann

Правительство не сумело или не нашло нужным выдавить из себя даже нелепые слова, дабы хотя бы сделать вид, что хочет как-то подбодрить учителей. Впрочем, премьер-министр нашла другие слова, за которые потом вынуждена была извиниться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

В результате председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри объявил во вторник на пресс-конференции по итогам заседания совета союза, что забастовка начнется 22 января. Когда она завершится, профсоюзный лидер не уточнил, указав на ее «бессрочность», а также на то, что она может быть возобновлена, например, весной. То есть забастовщики, по крайней мере пока, настроены решительно.