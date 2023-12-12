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dv.ee

12 декабря 2023 в 13:09









Забастовка учителей начнется 22 января

Акция в поддержку требований учителей, прошедшая у Рийгикогу. Фото: Andras Kralla

Председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри заявил, что забастовка учителей запланирована на 22 января.

«Мы вынуждены начать 22 января бессрочную забастовку, в которой примут участие учителя общеобразовательных школ, профессиональных училищ и детских садов. Кроме того, при желании к ней могут присоединиться преподаватели школ по интересам», – сказал Вольтри, передает rus.err.ee.

По словам Вольтри, разговоры о том, что забастовка якобы незаконна, направлены на то, чтобы напугать учителей.

Министерство образования осенью вело переговоры с профсоюзом работников образования, который настаивал на повышении минимальной учительской зарплаты. Поскольку переговоры официально завершились без достижения какого-либо компромисса, правительство может установить минимальную зарплату учителей на следующий год на свое усмотрение, а у профсоюза появляется право начать забастовку.