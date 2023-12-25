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25 декабря 2023 в 12:01









Группа ABBA заработала 205 миллионов евро за год цифровых концертов

Участники ABBA появились вживую на церемонии открытия концертного тура, но на сцену во время выступлений не поднимались. Фото: Alberto Pezzali, AP/Scanpix

Технологическое развитие музыкальной индустрии демонстрирует, что за концерт ABBA, где певцы на самом деле не находятся на сцене, теперь можно брать почти такую ​​же цену, как за выступление настоящей Тейлор Свифт.

Шведская поп-группа ABBA получила чистую прибыль в размере около 205 миллионов евро за первый год цифровых концертов в Лондоне. Концерты, стартовавшие в мае 2022 года, за год собрали более 1 миллиона зрителей. Общий оборот достиг примерно 370 миллионов евро, согласно анализу, опубликованному исследовательскими компаниями Sound Diplomacy и RealWorth.

Например, если посмотреть цены на билеты на концерты ABBA летом 2024 года, билет на них стоил чуть больше 100 фунтов стерлингов, или примерно 115 евро. Это сопоставимо со стоимостью билетов на живой концерт певицы Тейлор Свифт, которая в настоящее время считается главной звездой музыкальной индустрии.

На цифровом концерте ABBA вживую не появляется. Участники группы Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фэльтског и Анни-Фрид Лингстад перезаписали свой вокал специально для шоу в студии в Швеции.