Топ-менеджер Elisa заработал за год почти два миллиона евро

Дед Морозы и налоговый департамент неплохо ладят

По словам Рождественского деда Энгельберта, Санта-Клаусы, Деды Морозы и эльфы в Эстонии хорошо ладят с налоговой инспекцией. Они действуют как фирмы или предприниматели физические лица, и фискальный орган ими не очень интересуется.

По словам Рождественского деда Энгельберта, Санта-Клаусы, Деды Морозы и эльфы в Эстонии хорошо ладят с налоговой инспекцией. Они действуют как фирмы или предприниматели физические лица, и фискальный орган ими не очень интересуется.