Михал: Nordica должна быть приватизирована или ликвидирована
Министр климата Кристен Михал.Фото: Liis Treimann
Правительство не планирует вкладывать дополнительные деньги в испытывающую трудности Nordica. По словам министра климата Кристена Михала, правительство хочет приватизировать компанию частично или полностью, или же и вовсе ликвидировать ее. В то же время правительство планирует выделить Таллиннскому аэропорту 14,4 миллиона, но с оговоркой, что аэропортовые сборы не будут увеличиваться, пишет ERR.
«Уместно подчеркнуть, что положение Nordica, одной из двух государственных компаний, связанных с авиацией, очень сложное. Общеизвестно, что планы расширения Nordica привели к упадку компанию. Сейчас совет пытается контролировать ущерб. Сегодня они сообщили нам, что в сентябре ситуация улучшилась, но в целом положение все же очень сложное», – так Михал прокомментировал результаты Nordica. Сегодня стало известно, что убытки авиакомпании достигли 11,9 млн евро.
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