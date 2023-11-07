    Министерство климата: у Nordica столько проблем, что не исключено банкротство

    Фото: Andres Haabu

    Согласно письменному напоминанию, подготовленному Министерством климата, для улучшения финансовых результатов Nordica в ее работу нужно внести много изменений, возможно, государственная авиакомпания будет признана неплатежеспособной.

    В письменном напоминании, подготовленном Министерством климата, говорится, что авиаперевозчик проходит специальный аудит консалтинговой компанией. В Nordica выявлено сразу четыре группы проблем: условия договоров вредны для компании, организационная структура сложна, договоры выполнены не в соответствии с требованиями и реализуются недостаточно эффективно, используется слишком много типов самолетов, цитирует ERR соответствующий документ.
    На устранение проблем компании потребуется так много времени, что не исключено банкротство государственного авиаперевозчика.
    Деятельность Nordic Aviation Group AS (NAG), или Nordica, а также ее дочернего предприятия Regional Jet с торговой маркой Xfly в этом году резко стала убыточной, потери составили 11,9 млн евро, причем основная их часть пришлась на последние четыре месяца.

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