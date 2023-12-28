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dv.ee

28 декабря 2023 в 13:04









В новогоднюю ночь общественный транспорт Таллинна будет работать по особому расписанию

Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

В новогоднюю ночь, 1 января, в Таллинне будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта, обслуживающих основные направления, до 3 часов ночи, чтобы участники праздника могли добраться до дома. Вечером 31 декабря в связи с проведением концерта на площади Вабадузе район будет закрыт для движения транспорта, автобусы и троллейбусы будут направлены в объезд.

В связи с проведением праздничного концерта на площади Вабадузе с 21 часа 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между ул. Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до ул. Кентманни, а также бульвар Каарли между ул. Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим временно будут изменены маршруты общественного транспорта.