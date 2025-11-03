Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,13%6 849,01
  • DOW 30−0,44%47 352,88
  • Nasdaq 0,54%23 853,23
  • FTSE 100−0,16%9 701,37
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,44
  • 03.11.25, 12:13

Интернет‑магазин Maxima сокращает деятельность

Интернет-магазин Barbora, принадлежащий торговой сети Maxima, остался недоволен результатами прошлого года и прекращает онлайн-торговлю в регионах с низкой эффективностью. В Эстонии деятельность остановлена в Ида-Вирумаа.
С субботы Barbora больше не будет доставлять заказы в Силламяэ.
  • С субботы Barbora больше не будет доставлять заказы в Силламяэ.
  • Foto: Barbora
Приложения для доставки готовой еды постепенно превращаются в торговые центры на диване. Через них теперь можно заказывать цветы, лекарства и промтовары.
  • 23.10.25, 12:11
Barbora уходит из Ида-Вирумаа, а приложения доставки конкурируют с торговыми центрами
Новости
  • 04.05.24, 09:14
Приходят, уходят, остаются: в Ида-Вирумаа торговые сети колеблются с доставкой на дом
Компания Barbora, доставляющая на дом товары из магазинов Maxima, сообщила о своем приходе в Ида-Вирумаа. Barbora уже приходила сюда четыре года назад, но лишь с услугой drive-in: комплектование заказов и выдача их на парковке перед магазином. При этом Prisma, напротив, прекратила оказывать такие услуги в Ида-Вирумаа прошлым летом.
  • KM
1
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
2
Новости
  • 01.11.25, 11:09
Старейший обувной магазин Таллинна закрывается: «Мы закончим до того, как нас добьет банкротство»
3
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
4
Новости
  • 01.11.25, 12:51
Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро
5
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки
6
Новости
  • 02.11.25, 10:44
«Они сами нас нашли»: основатель Yaga о том, как H&M инвестировал в эстонский стартап

Интервью
  • 03.11.25, 19:00
Глава Кассы по безработице: экономия в 9 млн евро будет достигнута в основном за счет персонала
Новости
  • 03.11.25, 17:41
Значительная реструктуризация исказила финансовые результаты концерна Линнамяэ
Биржа
  • 03.11.25, 16:53
Департамент конкуренции изучает планы турецкого инвестора по Novaturas
Новости
  • 03.11.25, 15:25
Компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust подписали договор о реконструкции Нарвской больницы
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал из Эстонии четырех руководителей
Новости
  • 03.11.25, 13:55
Рийгикогу рассматривает снижение регистрационных сборов для микроавтобусов и семейных автомобилей
Биржа
  • 03.11.25, 13:41
Ралли на бирже Хельсинки: акции компании‑владельца Rocca al Mare подорожали более чем на 30%

У услуги Smart-ID от SK ID Solutions в Эстонии около 800 000 пользователей, что в несколько раз больше, чем у Mobiil-ID.
Новости
  • 01.11.25, 12:51
Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро
Перепродажа в основном перешла к Inchcape, однако Info-Auto еще не ушла с рынка полностью.
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки
Магазин Pereking по адресу Раудтеэ, 52 в районе Нымме.
Новости
  • 01.11.25, 11:09
Старейший обувной магазин Таллинна закрывается: «Мы закончим до того, как нас добьет банкротство»
Директор кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) Тийна Локк говорит, что фестивали чрезвычайно подвержены влиянию любых кризисов. А в последние годы их было немало.
Новости
  • 02.11.25, 15:12
Тийна Локк об успехе PÖFF: теперь и мировые звезды стучатся к нам в дверь
Исполнительный директор Yaga Ауне Аунапуу и финансовый директор Yaga Карл-Эрик Коткас.
Новости
  • 02.11.25, 10:44
«Они сами нас нашли»: основатель Yaga о том, как H&M инвестировал в эстонский стартап
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
Строители виллы Рокка-аль-Маре и цементного завода в Кунда, владельцы легендарного эстонского судна, партнеры британского Lloyd’s и крупнейшие частные поставщики зерна из Российской империи – три века истории этой фирмы неразрывно связаны с историей страны.
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
