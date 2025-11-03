Интернет‑магазин Maxima сокращает деятельность

Компания Barbora, доставляющая на дом товары из магазинов Maxima, сообщила о своем приходе в Ида-Вирумаа. Barbora уже приходила сюда четыре года назад, но лишь с услугой drive-in: комплектование заказов и выдача их на парковке перед магазином. При этом Prisma, напротив, прекратила оказывать такие услуги в Ида-Вирумаа прошлым летом.