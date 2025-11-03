Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,23%6 856,07
  • DOW 30−0,33%47 403,67
  • Nasdaq 0,62%23 871,86
  • FTSE 100−0,16%9 701,37
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,39
  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,23%6 856,07
  • DOW 30−0,33%47 403,67
  • Nasdaq 0,62%23 871,86
  • FTSE 100−0,16%9 701,37
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,39
  • 03.11.25, 12:54

Голландцы, недавно купившие мясокомбинат у Леэдо, снова выставили его на продажу

Нидерландская компания, купившая принадлежавший предпринимателю Вячеславу Леэдо завод Saaremaa Lihatööstus, уже выставила его на продажу целиком.
Еще прошлым летом на Saaremaa Lihatööstus велось небольшое производство, и владелец Вячеслав Леэдо надеялся с помощью инвесторов вдохнуть в предприятие новую жизнь. Теперь компания признана банкротом, а завод уже перешел в собственность нидерландской фирмы.
  • Еще прошлым летом на Saaremaa Lihatööstus велось небольшое производство, и владелец Вячеслав Леэдо надеялся с помощью инвесторов вдохнуть в предприятие новую жизнь. Теперь компания признана банкротом, а завод уже перешел в собственность нидерландской фирмы.
  • Foto: Valmar Voolaid
После нескольких неудачных аукционов Saaremaa Lihatööstus в сентябре приобрела нидерландская компания Van Zutphen BV. Она занимается продажей и ремонтом бывшего в употреблении оборудования и целых производственных линий для пищевой промышленности. Однако в случае с Saaremaa Lihatööstus Van Zutphen решила не продавать оборудование по частям, а найти покупателя на весь производственный комплекс в Курессааре.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.10.25, 19:00
На обанкротившийся мясоперерабатывающий завод Вячеслава Леэдо нашелся покупатель
Возобновление производства маловероятно
После нескольких неудачных аукционов завод Saaremaa Lihatööstus был куплен нидерландской компанией. Однако, судя по профилю нового владельца, возобновление производства на предприятии маловероятно.
Новости
  • 17.02.25, 12:21
Лакомый кусочек: на аукцион выставлена принадлежавшая Saaremaa Lihatööstus недвижимость
Банкротный управляющий Saaremaa Lihatööstus Анне Таммер выставила на продажу принадлежащую компании недвижимость в центре Таллинна.
Эпицентр
  • 20.06.24, 11:07
Деньги кончились. Леэдо ищет инвесторов для истощенного мясокомбината
«Никому в страшном сне не могло привидеться такое»
Когда входишь на завод Saaremaa Lihatööstus, не слышно обычного гудения производственных конвейеров. Немногочисленные работники и простаивающие машины свидетельствуют об острой нехватке средств, которую владелец надеется решить с помощью инвесторов до конца года.
Новости
  • 20.01.25, 14:15
Saaremaa Lihatööstus объявлена банкротом
Фермер: это, несомненно, навредит Сааремаа
В понедельник Тартуский уездный суд объявил банкротом компанию Saaremaa Lihatööstus, которая долгое время находилась в затруднительном положении и пыталась выйти из него с помощью санации.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Самые читаемые

1
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
2
Новости
  • 01.11.25, 11:09
Старейший обувной магазин Таллинна закрывается: «Мы закончим до того, как нас добьет банкротство»
3
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
4
Новости
  • 01.11.25, 12:51
Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро
5
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки
6
Новости
  • 02.11.25, 10:44
«Они сами нас нашли»: основатель Yaga о том, как H&M инвестировал в эстонский стартап

Последние новости

Интервью
  • 03.11.25, 19:00
Глава Кассы по безработице: экономия в 9 млн евро будет достигнута в основном за счет персонала
Новости
  • 03.11.25, 17:41
Значительная реструктуризация исказила финансовые результаты концерна Линнамяэ
Биржа
  • 03.11.25, 16:53
Департамент конкуренции изучает планы турецкого инвестора по Novaturas
Новости
  • 03.11.25, 15:25
Компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust подписали договор о реконструкции Нарвской больницы
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал из Эстонии четырех руководителей
Новости
  • 03.11.25, 13:55
Рийгикогу рассматривает снижение регистрационных сборов для микроавтобусов и семейных автомобилей
Биржа
  • 03.11.25, 13:41
Ралли на бирже Хельсинки: акции компании‑владельца Rocca al Mare подорожали более чем на 30%

Сейчас в фокусе

У услуги Smart-ID от SK ID Solutions в Эстонии около 800 000 пользователей, что в несколько раз больше, чем у Mobiil-ID.
Новости
  • 01.11.25, 12:51
Новый вид мошенничества со Smart-ID стал причиной убытков на миллионы евро
Перепродажа в основном перешла к Inchcape, однако Info-Auto еще не ушла с рынка полностью.
Новости
  • 02.11.25, 11:21
Inchcape Motors стала единственным дилером Ford в Эстонии, Info-Auto распродает остатки
Магазин Pereking по адресу Раудтеэ, 52 в районе Нымме.
Новости
  • 01.11.25, 11:09
Старейший обувной магазин Таллинна закрывается: «Мы закончим до того, как нас добьет банкротство»
Директор кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) Тийна Локк говорит, что фестивали чрезвычайно подвержены влиянию любых кризисов. А в последние годы их было немало.
Новости
  • 02.11.25, 15:12
Тийна Локк об успехе PÖFF: теперь и мировые звезды стучатся к нам в дверь
Исполнительный директор Yaga Ауне Аунапуу и финансовый директор Yaga Карл-Эрик Коткас.
Новости
  • 02.11.25, 10:44
«Они сами нас нашли»: основатель Yaga о том, как H&M инвестировал в эстонский стартап
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
Строители виллы Рокка-аль-Маре и цементного завода в Кунда, владельцы легендарного эстонского судна, партнеры британского Lloyd’s и крупнейшие частные поставщики зерна из Российской империи – три века истории этой фирмы неразрывно связаны с историей страны.
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025