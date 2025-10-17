Назад KM 22.10.25, 11:52 Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.

Foto: Freepic

Если название вашей фирмы в интернете отображается только под одним доменом верхнего уровня, это всё равно что оставить открытой входную дверь для всевозможных мошенников, конкурентов или просто охотников за удачей, которые хватают всё, что плохо лежит. А если вы еще не успели официально зарегистрировать свою торговую марку, то угроза возрастает в разы.

Что же может пойти не так?

Вот несколько примеров, которые помогут вам осознать потенциальные факторы риска:

Фишинг: кто-то регистрирует название вашего бренда под другим доменом верхнего уровня (например, firma.net или firma.xyz). Затем злоумышленники создают заглавную страницу с входом в систему, представляющую собой полную копию вашего сайта, и посредством такого липового окна пытаются выудить у ваших клиентов пароли и прочие данные.

кто-то регистрирует название вашего бренда под другим доменом верхнего уровня (например, firma.net или firma.xyz). Затем злоумышленники создают заглавную страницу с входом в систему, представляющую собой полную копию вашего сайта, и посредством такого липового окна пытаются выудить у ваших клиентов пароли и прочие данные. Махинации с электронной почтой : мошенники рассылают письма с адреса info@firma.org, выступая от имени вашей фирмы. В ответ на такую рассылку клиенты могут поделиться со злоумышленниками деликатной информацией или даже сделать платеж на чужой банковский счет.

: мошенники рассылают письма с адреса info@firma.org, выступая от имени вашей фирмы. В ответ на такую рассылку клиенты могут поделиться со злоумышленниками деликатной информацией или даже сделать платеж на чужой банковский счет. Репутационный ущерб : кто-то размешает на домене с названием вашей фирмы неверный или даже вредящий вашей репутации контент. Когда потенциальный клиент начинает поиск по названию вашего бренда, он может наткнуться на недостоверную информацию или сайт, который введет его в заблуждение и никак не будет связан с вашим бизнесом.

: кто-то размешает на домене с названием вашей фирмы неверный или даже вредящий вашей репутации контент. Когда потенциальный клиент начинает поиск по названию вашего бренда, он может наткнуться на недостоверную информацию или сайт, который введет его в заблуждение и никак не будет связан с вашим бизнесом. Утраченные возможности: даже если никто не станет намеренно вам вредить, ваш конкурент может зарегистрироваться на каком-то другом домене под идентичным названием. Не исключено, что в будущем это может помешать вам расшириться на иностранные рынки.

Всё это - не просто гипотетические ситуации. Это реальные проблемы, с которыми Zone сталкивается на ежедневной основе, оказывая помощь своим клиентам.

Почему имеет смысл зарегистрировать несколько доменов?

Использование бренда в сети отнюдь не ограничивается покупкой одного доменного имени. Это означает, что свои действия надо продумывать на несколько шагов вперед: зарегистрировав несколько доменов, вы сможете избежать потенциальной угрозы, защитить репутацию и сделать так, чтобы никто другой не смог воспользоваться вашим названием в своих интересах.

Если ваш бренд уже зарегистрирован в виде firma.ee, следует рассмотреть возможность регистрации своего названия на доменах верхнего уровня соседних стран (например,.lv,.lt,.fi ), а также на таких глобальных TLD-серверах, как.com,.netили.online.

Благодаря этому вы сможете:

защитить своих клиентов от мошенников;

контролировать идентичность своего бренда;

предупредить потенциальный ущерб репутации;

подготовиться к расширению и выходу бизнеса на новые рынки.

Zone предлагает своим клиентам выгодные кампании по регистрации на нескольких доменах

А теперь перейдем к хорошим новостям: совсем не обязательно платить все деньги мира за несколько доменов. Zone предлагает возможности укрепить защиту своего бренда по выгодным ценам, поскольку мы регулярно радуем своих клиентов комплексными кампаниями.

Например, сейчас вы можете зарегистрировать свой домен.eeсо скидкой и в подарок совершенно бесплатно получить домен.online. Это позволит вам одновременно укрепить свои позиции на внутреннем рынке и сделать свой бренд более заметным на международном уровне.

Если пока у вас зарегистрирован только один домен, не упустить шанс сделать следующий шаг в нужном направлении. Не ждите, пока нехорошие люди где-то заграницей присвоят себе название вашего бренда.В противном случае вы потратите массу усилий, кучу времени и денег, чтобы вернуть утраченные позиции. Более того, такие ситуации могут нанести непоправимый ущерб вашей репутации и поставить под угрозу ваш потенциальный доход.